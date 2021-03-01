В Украине 4285 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро понедельника, 1 марта, в Украине обнаружили 4285 новых заражений коронавирусом. Больше всего случаев за сутки в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

За вчера госпитализировали 1779 человек; умерли 68 человек, а выздоровел 1701 пациент.

За сутки сделали 23 066 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР — 15 394, методом ИФА — 2621, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5051).

За все время пандемии в Украине заболели 1 352 134 человека; выздоровели 1 171 724 лица, а умерли 26 050 человек.