В США число попавших в больницы из-за COVID-19 снизилось до уровня ноября

Число пациентов, госпитализированных в США из-за последствий заражения новым коронавирусом, снизилось до менее 50 тыс., самого низкого показателя с начала ноября 2020 года. Об этом со ссылкой на данные организации The COVID Tracking Project (совместный волонтерский проект по отслеживанию последствий пандемии в США) сообщила в воскресенье вечером газета New York Post.
По данным организации, в минувшую субботу в клиниках страны на лечении в связи с COVID-19 находились 48 870 человек, что является самым низким показателем за последние почти четыре месяца, который, как отметило издание, неуклонно снижается с пикового показателя в 132 474 госпитализированных, зафиксированного 6 января этого года.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено более 28,605 млн случаев заражения коронавирусом, умер 513 091 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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