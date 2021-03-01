В РФ зафиксирована минимальная с ноября смертность от коронавируса

За последние сутки в России умерли 333 человека с коронавирусом. Это минимальный показатель с 16 ноября, когда зарегистрировали 303 смертельных случая. Накануне скончались 379 пациентов, за все время пандемии — 86 455.

Число новых случаев заболевания за сутки составило 11 571. Общее число заразившихся в РФ достигло 4 257 650.

Россия сейчас находится на четвертом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте США (28,6 млн), далее идут Индия (11,1 млн) и Бразилия (10,5 млн).