Войти
Трамп собирается «побить демократов в третий раз»
планы
Трамп собирается «побить демократов в третий раз»
Шмыгаль обещает привить всех желающих до конца года
позиция
Шмыгаль обещает привить всех желающих до конца года

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Корольчук: В «записи разговора» Медведчук и Сурков обсуждают вопросы, впоследствии оформленные Кабмином Яценюка в виде международного договора

244
Корольчук: В «записи разговора» Медведчук и Сурков обсуждают вопросы, впоследствии оформленные Кабмином Яценюка в виде международного договора

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что когда послушал якобы запись разговора председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, то вообще не понял, к чему там Медведчук и Сурков.

Об этом эксперт написал на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, речь идет о записи, которую опубликовал украинский портал «Цензор.нет». На ней люди с голосами, похожими на Медведчука и Суркова, в 2014 году якобы обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными.

«На этой записи, если это, конечно, не фейк, они вообще обсуждают вопрос покупки электроэнергии в России в 2014 году (а этот период конфликта был очень даже горячий), который согласовали и легитимировали тогдашний Президент Порошенко и премьер Яценюк. Более того — эта история очень известна и не секретная. Даже в интернет сливали документ-соглашение о поставках электроэнергии из России, который был подписан в конце декабря 2014 года», — напомнил Корольчук.

Эксперт указывает на то, что в обнародованной якобы записи разговора Медведчук и Сурков не принимают решения, а обсуждают вопросы, которые впоследствии оформил в виде международного договора Кабмин Яценюка.

«Речь идет о распоряжении об импорте электроэнергии из России. Распоряжение от 5 декабря 2014 года № 1188-р «О временных мерах по сбалансированию рынка электрической энергии Украины». Там четко прописан механизм импорта электроэнергии. Еще одно распоряжение от 29 декабря 2014 года № 1278-р «Некоторые вопросы поставок электроэнергии» еще больше конкретизирует вопрос поставок электроэнергии в Крым: «...согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о продаже государственным предприятием внешнеэкономической деятельности „Укринтерэнерго“ электроэнергии на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополь, приобретенной им на оптовом рынке электрической энергии, согласно договорам купли-продажи, заключенным с любыми субъектами хозяйствования на условиях, согласованных Министерством энергетики и угольной промышленности», — проинформировал Корольчук.

Другой же документ, сказал далее эксперт, а именно постановление НКРЕКП от 31.12.2014 года № 1089 «О закупке электрической энергии», уже прямо указывает, что импорт будет осуществляться со стороны России: «Согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и установить для ГП „Энергорынок“ цену покупки электрической энергии от ГПВД „Укринтерэнерго“, которое осуществляет ее импорт из Российской Федерации».

Все эти документы, убежден Юрий Корольчук, лишь подтверждают правовую и законную позицию подобных переговоров о поставках электроэнергии.

Опять же, акцентировал внимание эксперт, если исходить из того, что аудиофайл разговора Медведчука и Суркова является настоящим, то это лишь подтверждает, что Медведчук помогал решать те вопросы, о которых просили представители тогдашней власти, и делал он это в интересах Украины.

«Я точно в данном куске аудиофайла не услышал о существовании некой „схемы“, фактически речь идет о поставках электроэнергии между Украиной и Россией. К тому же, „голос Суркова“ говорит, что он далек от энергетических вопросов. Медведчук, если это был он, потому что он не подтверждает подлинность этого разговора, просто сообщил ему о других переговорах, которые он вел. Можно рассматривать сам факт разговора Медведчука и Суркова как преступление? Тогда вообще все разговоры Порошенко (и его команды), а теперь Зеленского (и также его команды) с представителями России можно рассматривать как преступление. Абсурд как юридический, так и политический», — считает Юрий Корольчук.

Пожалуй, отметил аналитик, единственная новость здесь в том, что сначала Медведчук по просьбе Порошенко договорился с российской стороной, а потом появилось решение Кабмина относительно импорта электроэнергии из России и закупки угля на территории так называемых «ДНР/ЛНР».

Читайте также: Посол ЕС рассказал, какой должна быть судебная реформа в Украине

Юрий Корольчук предполагает, что обнародованная запись, по мнению действующей власти, должна доказывать факт участия и интереса Виктора Медведчука в энергетических вопросах.

«Где-то такая логика была санкций против каналов, против Медведчука и Козака. Но история 2014 года свидетельствует совсем о другом. Потому что переговоры Медведчука закончились не какой-то „прокладкой“, а привели к заключению межгосударственных договоров. Если сравнивать со „схематозом“ времен Порошенко и нынешней власти — совсем другой уровень», — подытожил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Виктор Медведчук, Владислав Сурков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 марта 2021
Воскресенье, 28 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили … только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

Знаете, что самое интересное в «вбросе» записи с разговором Медведчука и Суркова?! А самое интересное – это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 году занимали должности премьер-министра и президента, соответственно.
Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

Эффект бабочки: могут ли родители повлиять на будущее своих детей?

Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016