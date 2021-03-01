Корольчук: В «записи разговора» Медведчук и Сурков обсуждают вопросы, впоследствии оформленные Кабмином Яценюка в виде международного договора

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что когда послушал якобы запись разговора председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, то вообще не понял, к чему там Медведчук и Сурков.

Об этом эксперт написал на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, речь идет о записи, которую опубликовал украинский портал «Цензор.нет». На ней люди с голосами, похожими на Медведчука и Суркова, в 2014 году якобы обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными.

«На этой записи, если это, конечно, не фейк, они вообще обсуждают вопрос покупки электроэнергии в России в 2014 году (а этот период конфликта был очень даже горячий), который согласовали и легитимировали тогдашний Президент Порошенко и премьер Яценюк. Более того — эта история очень известна и не секретная. Даже в интернет сливали документ-соглашение о поставках электроэнергии из России, который был подписан в конце декабря 2014 года», — напомнил Корольчук.

Эксперт указывает на то, что в обнародованной якобы записи разговора Медведчук и Сурков не принимают решения, а обсуждают вопросы, которые впоследствии оформил в виде международного договора Кабмин Яценюка.

«Речь идет о распоряжении об импорте электроэнергии из России. Распоряжение от 5 декабря 2014 года № 1188-р «О временных мерах по сбалансированию рынка электрической энергии Украины». Там четко прописан механизм импорта электроэнергии. Еще одно распоряжение от 29 декабря 2014 года № 1278-р «Некоторые вопросы поставок электроэнергии» еще больше конкретизирует вопрос поставок электроэнергии в Крым: «...согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о продаже государственным предприятием внешнеэкономической деятельности „Укринтерэнерго“ электроэнергии на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополь, приобретенной им на оптовом рынке электрической энергии, согласно договорам купли-продажи, заключенным с любыми субъектами хозяйствования на условиях, согласованных Министерством энергетики и угольной промышленности», — проинформировал Корольчук.

Другой же документ, сказал далее эксперт, а именно постановление НКРЕКП от 31.12.2014 года № 1089 «О закупке электрической энергии», уже прямо указывает, что импорт будет осуществляться со стороны России: «Согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и установить для ГП „Энергорынок“ цену покупки электрической энергии от ГПВД „Укринтерэнерго“, которое осуществляет ее импорт из Российской Федерации».

Все эти документы, убежден Юрий Корольчук, лишь подтверждают правовую и законную позицию подобных переговоров о поставках электроэнергии.

Опять же, акцентировал внимание эксперт, если исходить из того, что аудиофайл разговора Медведчука и Суркова является настоящим, то это лишь подтверждает, что Медведчук помогал решать те вопросы, о которых просили представители тогдашней власти, и делал он это в интересах Украины.

«Я точно в данном куске аудиофайла не услышал о существовании некой „схемы“, фактически речь идет о поставках электроэнергии между Украиной и Россией. К тому же, „голос Суркова“ говорит, что он далек от энергетических вопросов. Медведчук, если это был он, потому что он не подтверждает подлинность этого разговора, просто сообщил ему о других переговорах, которые он вел. Можно рассматривать сам факт разговора Медведчука и Суркова как преступление? Тогда вообще все разговоры Порошенко (и его команды), а теперь Зеленского (и также его команды) с представителями России можно рассматривать как преступление. Абсурд как юридический, так и политический», — считает Юрий Корольчук.

Пожалуй, отметил аналитик, единственная новость здесь в том, что сначала Медведчук по просьбе Порошенко договорился с российской стороной, а потом появилось решение Кабмина относительно импорта электроэнергии из России и закупки угля на территории так называемых «ДНР/ЛНР».

Юрий Корольчук предполагает, что обнародованная запись, по мнению действующей власти, должна доказывать факт участия и интереса Виктора Медведчука в энергетических вопросах.

«Где-то такая логика была санкций против каналов, против Медведчука и Козака. Но история 2014 года свидетельствует совсем о другом. Потому что переговоры Медведчука закончились не какой-то „прокладкой“, а привели к заключению межгосударственных договоров. Если сравнивать со „схематозом“ времен Порошенко и нынешней власти — совсем другой уровень», — подытожил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.