Минздрав хочет делать 10-11 тысяч вакцинаций против COVID-19 в день

Минздрав планирует до конца недели начать делать по 10-11 тысяч прививок от коронавируса каждый день. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, после того как сам вакцинировался в прямом эфире, передает «Интерфакс-Украина».
«К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций в день. Вакцинация разворачивается каскадным методом, мы постоянно наращиваем объемы», — заявил министр.
По словам Степанова, система здравоохранения сейчас позволит проводить 11,3 тысячи вакцинаций в день. Комментируя небольшое количество прививок в первые выходные кампании, глава Минздрава заявил, что «мы вакцинируем медиков, у них также бывают выходные, они хотят отдыхать».
24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом Covishield (торговое название производящейся в Индии вакцины AstraZeneca). Первыми привьют медиков, военных в зоне операции Объединенных сил и сотрудников интернатов.
За первые пять дней вакцинации прививки от коронавируса сделали 3 141 человеку.
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