Войти
Зеленский требует вакцинировать в праздники и выходные
официально
Зеленский требует вакцинировать в праздники и выходные
Трамп собирается «побить демократов в третий раз»
планы
Трамп собирается «побить демократов в третий раз»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Зеленский объявил войну Медведчуку, чтобы порадовать национал-радикалов и получить поддержку Запада, – швейцарские СМИ

180
Зеленский объявил войну Медведчуку, чтобы порадовать национал-радикалов и получить поддержку Запада, – швейцарские СМИ

Санкции Президента Украины Владимира Зеленского против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко, а также в отношении оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK — это попытка получить признательность националистически настроенного электората и задобрить западных кураторов. Об этом пишет популярный швейцарский сайт Neue Zürcher Zeitung.

Ресурс отмечает, что украинский Президент безрезультатно борется с падением популярности и теперь он решил расправиться с политическими оппонентами с помощью санкций и репрессий.

«Собственно, Президент Зеленский в феврале этого года порадовал национал-патриотически ориентированные круги населения сменой курса», — пишет швейцарское издание, добавляя, что на это не решился даже его предшественник Петр Порошенко.

Далее информационный портал напоминает, что в начале месяца Совет национальной безопасности и обороны отозвал лицензии у трех телеканалов — «112 Украина», Newsone и ZIK. А неделю назад президентские санкции настигли Виктора Медведчука и его супругу, телеведущую Оксану Марченко, которые серьезно осложнили жизнь Зеленскому.

«Однако решения вызвали критику даже со стороны части партии Зеленского „Слуга народа“. Критике подвергся и тот факт, что санкции в отношении Медведчука были применены без предварительного судебного разбирательства. Оппозиция говорит о репрессиях и вопиющем нарушении гражданских свобод», — говорится в материале швейцарского СМИ.

По мнению автора статьи, для Зеленского, который в начале своей избирательной кампании совсем не казался национал-патриотом, такая резкая смена «амплуа» и атака на оппозицию — шаг очень рискованный, но Президент надеется на поддержку Запада.

«Для Зеленского, который для большинства электората был политическим новичком, превратиться в национал-патриота — это риск, как и нападение на своих политических оппонентов. Но рейтинги его популярности падают, и ему срочно нужна поддержка Запада», — подчеркивает NZZ.

Читайте также: НАПК приостановила госфинансирование «Слуга народа» из-за уголовных преступлений

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили … только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

Знаете, что самое интересное в «вбросе» записи с разговором Медведчука и Суркова?! А самое интересное – это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 году занимали должности премьер-министра и президента, соответственно.
Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

Эффект бабочки: могут ли родители повлиять на будущее своих детей?

Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016