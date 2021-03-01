ВОЗ впервые за семь недель фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 впервые за семь недель, заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус. Всего в мире зарегистрировано 114,2 млн заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли за время пандемии 2,5 млн человек.

"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается. В четырех из шести регионов зафиксирован рост. Это обе Америки, Европа, Юго-Восточная Азия и Восточное Средиземноморье",— сказал Гебрейесус во время брифинга. Он не уточнил, на сколько выросло количество зараженных.

Гендиректор ВОЗ добавил, что организация рассчитывает на поставки в рамках механизма COVAX до конца мая 237 млн доз вакцин от коронавируса в 142 страны. "Сегодня Гана и Кот-д’Ивуар начали вакцинацию своих медработников. А до конца мая будет распределено 237 млн доз вакцин в 142 страны",— сказал гендиректор ВОЗ.

Больше всего зараженных в США (28,6 млн), Индии (11,1 млн) и Бразилии (10,5 млн).