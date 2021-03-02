В Украине за сутки – 5 336 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 2 марта коронавирусом заболели 1 357 470 человек, из них за прошлые сутки — 5 336.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«5 336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 02 марта 2021 года. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников», — отмечается в сообщении.

Днем ранее, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случая инфицирования COVID-19, 27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19, 26 февраля было зафиксировано 8 003 новых случаев инфицирования, 25 февраля было 8 147 случаев инфицирования COVID-19, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных, 23 февраля - о 4 182 новых случаях, 22 февраля было 3 206 случаев, 21 февраля - 4 489 новых больных коронавирусом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).