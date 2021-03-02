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Оксана Марченко рассказала о беспочвенных антиконституционных репрессиях против своей семьи

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Оксана Марченко рассказала о беспочвенных антиконституционных репрессиях против своей семьи

Санкции, введенные СНБО накануне против известной телеведущей Оксаны Марченко и ее мужа, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука, являются беспочвенными политическими репрессиями.

Об этом заявила сама Оксана Марченко в ходе пресс-конференции для украинских СМИ. Трансляцию вел телеканал «Перший Незалежний».

«Абсолютно беспочвенные, антиконституционные, внесудебные политические репрессии против моей семьи. Нет просто ни одного доказательства (я не знаю, что там они рисуют и придумывают), конечно же, нет, это ложь», — отметила она.

«Что мне нужно? Что мне было нужно или что нам было нужно? Мы живем всю жизнь в Украине, отдыхаем в Украине. У нас все в Украине. Наши дети приехали, сын учился — вернулся в Украину, дочка всегда училась в Украине. Папы, мамы, все, могилы, все у нас здесь. Мы никуда не уедем и не собирались никогда уезжать. Скажите, это как? Это какие надо придумывать уже сказки, какие сценарии, чтобы из нас сделать таких монстров?» — добавила Марченко.

Отвечая на вопрос ведущей Дианы Панченко о страхе после введения санкций, Оксана Марченко заявила, что у нее есть страх «только перед Богом».

«Страх есть, но страх только перед Богом. А вот всем остальным людям, нашим дорогим украинцам, моим любимым согражданам нужно думать о том, что бояться нужно всем вам. Потому что, применив к нам вот эти вот совершенно безобразные беззаконные вещи, они завтра могут прийти к вам. И не будут объяснять, почему же у вас забирают вашу хату с краю, ваш гараж, может быть, там, ваше авто, може, ділянка комусь ваша сподобається, а тут ви не зможете платити за тарифами незабаром зовсім. И никого не будет интересовать, что это же ваше», — говорит Марченко.

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19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО.

Тогда в Службе безопасности Украины пояснили, что санкции вводятся в связи с расследованием дела о якобы финансировании терроризма и касаются поставок угля из ОРЛО. В ведомстве добавили, что ограничения предусматривают арест имущества на три года.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что эти санкции являются актом политических репрессий со стороны администрации Зеленского. Кроме того, в партии подчеркнули, что решение СНБО антиконституционно и приближает Украину к диктатуре.

Оксана Марченко
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