Оксана Марченко рассказала, как изменились отношения с Владимиром Зеленским

Известная украинская телеведущая Оксана Марченко в ходе пресс-конференции для украинских СМИ рассказала о том, какими были ее отношения с Владимиром Зеленским до того, как он стал президентом, и как они изменились.

Трансляцию вел телеканал «Перший Незалежний».

По словам Марченко, будучи занятыми в телевидении, она и Зеленский помогали друг другу.

«И потом всегда, где бы мы ни сталкивались с Зеленским... Ну, вел он там день рождения у Суркиса, представлял там Виктора Владимировича (Медведчука), там, еще кого-то там, вел концерт, где-то еще что-то там он вел, на каких-то встречах, презентациях — ну не мне же вам рассказывать, что телевизионный мир, журналистский мир, я не знаю, как сейчас, потому что я же уже не работаю в поле, да, как мы называем это, студия, каналы и так далее, но мы были все как-то связаны, мы помогали друг другу», — вспоминает Оксана Марченко, отмечая, что «человеческие отношения, они должны существовать и продолжаться».

«Потому что жизнь круглая. И кто знает, может быть, однажды ему снова придется ко мне обратиться за помощью. Я, как христианка, конечно же, не откажу и помогу, потому что я христианка», — добавила она.

Однако, по словам телеведущей, «с человеком что-то произошло»: «И мы все надеялись, что „о, наконец-то, у нас будет движение вперед, европейская демократия, все, свобода, прекрасно, право, закон и так далее“. Но я не знаю, что произошло».

«Поэтому где-то мы подвели черту. Вернее, черта пролегла между ним и нами. Я не хочу, конечно, вспоминать сейчас притчу о Лазаре и богаче, хотя она мне очень нравится, когда вам нельзя сюда, а мы не можем туда. Но это уже случилось. И еще раз говорю о том, что как бы я тогда уважительно ни относилась к этой команде и к этим людям, но их такие низкие угрозы, которые звучат сейчас, нам передают их, они ж вообще просто смешные, и меня даже удивляет, как те сценаристы не понимают, что с такими людьми уже, как я и мой муж, сегодня так не надо поступать, потому что мы — честные граждане своей страны. Это наша родина. Це наша Україна. І ми живемо тут. Якщо ми комусь не подобаємося, це демократично, нормально, я можу вам не подобатися. Але я маю право на свою думку так само, як і ви маєте право на свою», — отметила Оксана Марченко.

Ранее Оксана Марченко рассказала, как помогла нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому устроиться работать на телевидение.

По ее словам, в 2003 году Зеленский, будучи членом команды КВН «95-й квартал», пришел к ней в гости со своими друзьями-артистами и попросил помочь с организацией регулярных выступлений на ТВ. «Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале «1+1», — сказала Марченко.