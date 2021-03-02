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Молчанов: Санкции против Медведчука привели к тому, что ОПЗЖ становится ядром оппозиции

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Молчанов: Санкции против Медведчука привели к тому, что ОПЗЖ становится ядром оппозиции

Падение рейтинга пропрезидентской партии «Слуга народа» связано в первую очередь с невыполнением действующей властью своих предвыборных обещаний.

Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил политолог Кирилл Молчанов.

«Мы видим за последний год, что условные 43% поддержки украинцев, которые они (партия „Слуга народа“. — Ред.) набрали, стали их электоральным „пирогом“, от которого сейчас начинают отрывать куски их оппоненты, и большинство голосов отходит как раз к партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“, поскольку ключевой электоральной базой „слуг народа“ были как раз Восток и Юг Украины, а также другие русскоязычные регионы. И как раз там меньше всего выполнено обещаний для этого сегмента украинцев. Поэтому мы видим, что даже стремление расправиться со своими оппонентами в виде санкций против председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, других оппозиционных политиков, наоборот, дают оппозиционерам электоральный бонус. ОПЗЖ становится ядром оппозиции на восточном фланге Украины», — считает политолог.

Ранее Виктор Медведчук, комментируя решение СНБО, предусматривающее санкции против него и его супруги Оксаны Марченко, заявил, что после беспрецедентного и преступного наступления на свободу слова, когда одним махом, без каких-либо юридических оснований закрыли сразу три оппозиционных телеканала, без наличия каких-либо законных оснований ввели санкции против их собственника, власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной украинским народом парламентской оппозицией.

Также политик предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.

Виктор Медведчук акцентировал внимание на том, что уничтожением телеканалов и свободы слова в Украине, Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пошли на полное и открытое искажение смысла Закона Украины «О санкциях», на прямой подлог, что является уголовным преступлением. Причем, жертвами этой лжи стали не только журналисты телеканалов, но и миллионы украинских граждан, которых лишили права получать объективную информацию.

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Народный депутат Украины от партии ОПЗЖ Илья Кива указал на то, что у супруги Президента Украины Владимира Зеленского есть недвижимость в Крыму, за которую она исправно платит налоги России.

«И это — коллаборационизм. И за это в Украине уже накладывались санкции, я говорю о Тарасе Козаке. На самом деле я не могу сказать, что Президент — патриот и думает о своём народе и стране. В Украине происходит большой обман», — подчеркнул нардеп.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ
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