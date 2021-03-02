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Виктор Медведчук опроверг информацию о расколе в ОПЗЖ: У нас всегда были дискуссии, но мы всегда находили общий язык

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Виктор Медведчук опроверг информацию о расколе в ОПЗЖ: У нас всегда были дискуссии, но мы всегда находили общий язык

В последнее время в СМИ стала появляться информация о том, что в партии «Оппозиционная платформ — За жизнь» сложная внутренняя ситуация. Якобы во время местных выборов у разных групп влияния в ОПЗЖ были разногласия из-за кандидатов, а также якобы Сергей Левочкин может быть причастен к введению санкций против председателя Политсовета партии Виктора Медведчука. Сам Медведчук эту информацию опроверг, назвав подобные «вбросы» ложью, призванной внести раскол в ОПЗЖ. Об этом он заявил в интервью ВВС News Украина.

Парламентарий подчеркнул, что дискуссии — это не разногласия и все решения в партии принимались и принимаются коллегиально.

«У нас внутри партии, если речь идет о руководстве, ничего не изменилось. У нас всегда были дискуссии по поводу и выдвижения кандидатов, и выдвижения из числа наших депутатов руководителей местных советов. Но мы всегда находили общий язык. Я возглавляю Стратегический совет, в который входят четыре человека, и у нас все решения принимаются консенсусом. Поэтому все эти разговоры: Левочкин, Иванов, Петров, который якобы инициировал санкции, — знаете, я расцениваю это как грязный, высосанный из пальца бред, цель которого одна — внести раскол в нашу партию», — сказал Медведчук.

Также он добавил, что с конца прошлого года согласно всем социологическим исследованиям «Оппозиционная платформа — За жизнь» занимает лидирующие позиции, и это лучшее подтверждение того, что политика и стратегия партии выбраны правильно и поддерживаются людьми.

«Я в политику пришел в конце 90-х, и еще тогда я говорил, что надо учиться у коммунистов и социалистов надежной работе по принципу „дверь в дверь, ухо в ухо“. Это значит идти к людям и объяснять. Сегодня есть новшества, не обязательно дверь в дверь и ухо в ухо, сейчас и с дверью, и с ушами проблема. Ментальность людей меняется. Надо работать в соцсетях. Если там сегодня сидит много населения, надо делать все возможное, не только телеканалы», — отметил Виктор Медведчук.

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Ранее народный депутат Украины председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ
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Вторник, 2 марта 2021
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