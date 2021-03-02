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Зеленский одним росчерком пера превратил себя в «атамана Зеленого», поэтому бизнес бежит из Украины, – эксперт об итогах санкций против Медведчука

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Зеленский одним росчерком пера превратил себя в «атамана Зеленого», поэтому бизнес бежит из Украины, – эксперт об итогах санкций против Медведчука

Незаконно запретив телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne и объявив санкции против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, Зеленский и компания продемонстрировали готовность жить «по беспределу». Поэтому информация деловых СМИ о том, что украинский бизнес начал массово выводить деньги за рубеж, вследствие чего падает курс гривны — это прямое следствие незаконных санкций. Об этом написал в Facebook блогер Семен Правденко.

Правденко предложил обратить внимание на слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который пообещал, что «все, что украдено с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу».

«А не будет ли так, что на самом деле чиновники вкладывают в слово „реприватизация“ совсем другой смысл? В самом деле, государство официально заявило курс на приватизацию, т. е. продажу государственных активов в частные руки. Есть ли смысл продавать фабрики-заводы-пароходы, когда экономический кризис и активы дешевеют? Вопрос открытый. Все это напоминает раздачу за бесценок в „нужные руки“ как в 90-е»,  напомнил блогер.

Правденко уточнил, что «реприватизация» — это не авторское изобретение «зеленых», потому что громкие обещания о «реприватизации» раздавали премьер Юлия Тимошенко и президент Виктор Ющенко, пришедшие к власти на волне т. н. «оранжевой революции» или первого Майдана.

«И, действительно, правительство Тимошенко на первом же заседании отменило решение Кабмина Януковича о приватизации «Криворожстали». Но разве можно назвать это «реприватизацией»? Ведь после того, как «Криворожсталь» отобрали у Ахметова-Пинчука, комбинат продали группе индийского бизнесмена Лакшми Миттала и теперь он носит название «АрселорМиттал Кривой Рог», — подчеркнул Правденко.

Вместе с тем он аргументировал, что на самом деле речь идет о новом переделе собственности, поэтому Зеленский и компания противопоставили себя всему крупному украинскому бизнесу.

«Но суть дела не в этом, а в том, что крайне ошибочно говорить о „реприватизации“  более верно назвать это переделом собственности. Поэтому на самом деле „зеленые“ заявили о готовности запустить передел — и этим противопоставили себя всему украинскому крупному бизнесу»,  объяснил блогер.

Правденко добавил, что власть во главе с Зеленским на деле продемонстрировала готовность «жить по беспределу», когда без единого доказательства запретила вещание каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«А следующий указ о санкциях только подтвердил, что на самом деле речь идет о борьбе Зеленского против своего главного оппонента в лице Виктора Медведчука („Оппозиционная платформа — За жизнь“). В общем, президент Зеленский, который приносил присягу и обещал соблюдать украинскую Конституцию, одним росчерком пера превратил себя в атамана Зеленого, живущего по беспределу», — сделал вывод блогер.

В завершение Правденко привел информацию украинских деловых СМИ, которые сообщают, что украинский бизнес начал массово выводить средства за рубеж и это прямое следствие незаконных санкций в адрес Виктора Медведчука.

«P.S. И бизнес-сообщество уже реагирует. „Украинский бизнес-ресурс“ (UBR) сообщает, что украинские компании начали выводить валюту за рубеж, после того как Зеленский и СНБО без суда и следствия сначала запретили телеканалы, а затем объявили санкции против Медведчука», — констатировал блогер.

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«А что удивительного? Готовность «жить по беспределу», которую демонстрирует власть — это сигнал, что завтра Зеленский и компания без суда и следствия могут взять и отобрать любой бизнес. Вот бизнес и выводит средства, чтобы «не попасть под раздачу»,  заключил блогер Семен Правденко.

Владимир Зеленский, блокировка телеканалов
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Вторник, 2 марта 2021
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политтехнолог, блогер

Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

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