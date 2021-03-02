Новый госсекретарь США считает нужным подходить к Китаю с позиции силы

Соединенные Штаты должны подходить к взаимодействию с Китаем по всем вопросам с позиции силы. Такое мнение выразил во вторник глава Госдепартамента Энтони Блинкен в подкасте бывшего госсекретаря и экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

«Будь то вопросы противоборства, соперничества или сотрудничества, нам надо подходить к Китаю с позиции силы», — сказал он.

Блинкен при этом отметил, что для оказания давления на Китай нужна координация действий с партнерами и союзниками США. «Когда мы используем коллективный вес наших альянсов и партнерств, Китаю намного сложнее это игнорировать», — считает он.

В опубликованной в понедельник программе торговой политики хозяина Белого дома Джо Байдена утверждается, что торговые практики Китая наносят ущерб технологическому преимуществу США, в связи с чем власти страны намерены использовать все инструменты для противодействия им. «Такие наносящие ущерб действия Китая включают пошлины и нетарифные барьеры, использование принудительного труда, переизбыток мощностей во многих сферах, несправедливые субсидии», — полагают американские власти. Кроме того, Вашингтон приписывает Пекину принудительные методы при «передаче технологий, незаконное приобретение американской интеллектуальной собственности и ограничения в цифровой экономике».