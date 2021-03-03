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На какой праздник стоит заказать кейтеринг. Преимущества кейтеринга

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На какой праздник стоит заказать кейтеринг. Преимущества кейтеринга

На какой праздник стоит заказать кейтеринг

Для большинства людей кейтеринговые компании выглядит как доставка еды. Но для многих ресторанов это бизнес-возможность. Все больше брендов осваивают надежный бизнес общественного питания и добавляют самые разные блюда в кейтеринг меню.

Преимущества кейтеринга

Деловые мероприятия имеют большое значение для развития компании. Правильная организация способствует сплочению команды, успешным переговорам и презентациям. Возможность заказать кейтеринг в офисе или для пикника позволяет быстро, качественно и с минимальными потерями времени решить все вопросы, связанные с организацией мероприятия.

Полагаясь на кейтеринговую компанию, вы получаете ряд преимуществ:

  • выгодная стоимость обслуживания на месте (можно рассчитать питание самостоятельно или с помощью менеджера);
  • предоставляется полный комплекс услуг по всем вопросам организации деловых и частных мероприятий — от подбора места проведения мероприятия до уборки после его успешного завершения;
  • индивидуальный подход и никаких ограничений (организовываются как деловые переговоры для нескольких гостей, так и масштабные мероприятия с большим количеством участников).

Также одним из наиболее ценных преимуществ является ассортимент и профессионализм меню и обслуживания. Большинство кейтеринговых компаний предлагают заказать услуги питания различными способами, такими как полный спектр услуг официантов или шведский стол. И они предлагают самые вкусные блюда, которые могут быть настроены в соответствии с темой или предпочтениями гостей. 

Заказ кейтеринга на день рождения

Кейтеринг для дня рождения — популярная услуга, пользующаяся спросом, как для взрослых, так и для детей. Сделать день рождения еще более замечательным можно с помощью персонализированной службы кейтеринга. Все что вам нужно, готовится и доставляется только для вас: от шоколадного торта на день рождения до восхитительных роскошных канапе.

Детский день рождения — праздник, который поглощает много энергии родителей. На подготовку, особенно в ситуации, когда оба родителя работают, не всегда есть время. К счастью, предприятия общественного питания предлагают также поддержку таких мероприятий. Меню можно настроить в соответствии своих предпочтений, семейных традиций и характера события.

Заказ кейтеринга в офис 

Кейтеринг для мероприятий в офисе — это новый уровень обслуживания. Закажите доставку готовой еды в офис и проявите заботу о здоровье и жизни своего коллектива. К тому же совместные ужины помогут наладить командные отношения, а вкусная еда улучшает общее настроение. BOX Catering способны превратить обычный скучный обед в насыщенный фуршет. Закуски, первые блюда, второе, салатики, десерты и пирожные — все это не сравнится с фастфудом, который привыкли есть офисные работники. 

Заказ кейтеринга для свадьбы

В зависимости от целей мероприятия, его места и направления будет зависеть полный объем предоставляемых услуг. Если речь идет о свадебной выездной церемонии, то вполне естественно прибегнуть к услугам дизайнера, который может собрать воедино весь «образ».

Здесь вам также пригодятся повара, официанты, столики и стулья для гостей. Сотрудники кейтеринга помогут определиться с меню и справятся со всеми мелочами: ​​от формы салфеток до украшения зоны праздника.

Заказ кейтеринга для вечеринки

Если вы хотите пригласить гостей на небольшую вечеринку или пикник, вы можете воспользоваться услугами бара, а дружелюбный бармен поддержит веселое настроение мероприятия разнообразными коктейлями. На начальном этапе профессионалы проконсультируют вас. Вы вместе определитесь с будущим объемом работ, стоимостью и количеством участников мероприятия.

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