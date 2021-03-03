За сутки в Украине привили почти две тысячи человек

От коронавируса в Украине вакцинировали уже 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 лица.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Все вакцинированные получили по одной дозе. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 50 прививок;

Волынская область — 60 прививок;

Днепропетровская область — 210 прививок;

Донецкая область — 220 прививок;

Житомирская область — 60 прививок;

Закарпатская область — 60 прививок;

Запорожская область — 30 прививок;

Ивано-Франковска область — 63 прививок;

Киевская область — 50 прививок;

Кировоградская область — 40 прививок;

Луганская область — 140 прививок;

Львовская область — 80 прививок;

г. Киев — 90 прививок;

Николаевская область — 60 прививок;

Одесская область — 80 прививок;

Полтавская область — 70 прививок;

Ровенская область — 80 прививок;

Сумская область — 30 прививок;

Тернопольская область — 80 прививок;

Харьковская область — 30 прививок;

Херсонская область — 100 прививок;

Хмельницкая область — 80 прививок;

Черкасская область — 30 прививок;

Черновицкая область — 50 прививок;

Черниговская область — 140 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок).

Напомним, в Украине обнаружили 7235 новых заражений коронавирусом. Наибольший суточный прирост случаев в Киеве и Ивано-Франковской области.