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Послы ЕС согласовали продление персональных санкций против России по Украине

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Послы ЕС согласовали продление персональных санкций против России по Украине

Послы 27 стран ЕС согласовали в среду продление на шесть месяцев — до 15 сентября 2021 года — действия персональных санкций против России по Украине. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе.

«Послы согласовали решение об очередном продлении на шесть месяцев индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц России и Украины за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, — сообщил неназванный дипломат. — В ближайшее время это решение будет утверждено Советом ЕС на уровне министров по письменной процедуре».

По сложившейся практике утверждение продления санкций против РФ происходит автоматически без дальнейшего обсуждения.

В этот санкционный список входит около 180 физических лиц России и Украины, включая представителей руководства РФ и провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и порядка 48 юрлиц, в число которых главным образом входят органы власти и силовые подразделения «народных республик». Всем фигурантам этого списка запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза. Европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые деловые контакты с внесенными в черный список юрлицами.

Данный блок индивидуальных запретительных мер является одним из трех пакетов санкций, введенных Евросоюзом против России в 2014 году, наряду с секторальными экономическими санкциями, действие которых было продлено последний раз в январе — до 31 июля 2021 года и санкций против граждан и компаний Крыма, которые действуют до конца июня и продлеваются раз в год.

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Условием для отмены индивидуальных и экономических санкций ЕС называет полное выполнение минских соглашений. Санкции в отношении Крыма ЕС отменять не намерен, пока полуостров остается в составе РФ.

Россия, ЕС, санкции
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