Кабмин поручил «Нафтогазу» обеспечить в апреле продажу газа по фиксированной цене для населения и ТКЭ

Кабинет министров поручил Министерству экономики как акционеру НАК «Нафтогаз Украины» подготовить в однодневный срок проект решения, предусматривающий продажу ПАО «Укргазвыдобування» в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко, сообщает Интерфакс-Украина.