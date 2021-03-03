Информагентство Reutеrs написало о диктатуре Зеленского, который преследует Медведчука

После объявления о введении санкций против народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, украинская власть заявила, о возвращении государству нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», который по информации некоторых СМИ также связывают с оппозиционным политиком. В свою очередь, в ОПЗЖ опровергли эту информацию. Об этом пишет информагентство Reutеrs.
Отмечается, что в Офисе Президента Владимира Зеленского заявили, что у трубопровода официально зарегистрировано два владельца за границей, но он связан с двумя гражданами Украины.
«Рассмотрев этот вопрос, Совет национальной безопасности и обороны принял решение принять срочные меры по возвращению государственной собственности народу Украины. Правоохранительным органам также поручено расследовать обстоятельства, при которых государственная собственность попала в частные руки», — цитирует информагентство сообщение ОП.
В свою очередь в ОПЗЖ опровергли информацию о причастности Медведчука к данному нефтепродуктопроводу, заявив, что ни парламентарий, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к упомянутому активу, как и к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа. Что подтверждается решением, вынесенным Верховным Судом Украины.
Также международное информагентство пишет и о реакции политсилы Виктора Медведчука на санкции в отношении их лидера и других членов партии.
«В заявлении партии Медведчука в Facebook говорится: „Сегодня Украина сделала еще один шаг к политике диктатуры и узурпации власти“», — пишет Reutеrs.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
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