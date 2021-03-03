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Международные организации ставят под сомнение методы Зеленского по устранению оппозиции и восстановлению рейтинга

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Международные организации ставят под сомнение методы Зеленского по устранению оппозиции и восстановлению рейтинга

Аналитики утверждают, что давлением на СМИ, репрессиями и незаконными санкциями против оппозиции, непосредственно в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его семьи, Президент Зеленский не сможет улучшить плачевное положение с его стремительно падающим рейтингом. Тем более, что его действия вызвали неоднозначную реакцию мирового сообщества. Об этом говорится в статье на сайте организации Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Интернет-ресурс уточняет, что удар Зеленского по оппозиции, в результате которого были закрыты три телеканала: «112 Украина», NewsOne и ZIK, выглядит довольно сомнительно с юридической точки зрения.

«Решение украинского правительства закрыть три оппозиционных телеканала вызвало горячие дебаты о границе между свободой слова и борьбой с фейковыми новостями. Аналитики опасаются, что правовая основа для такого решения является шаткой», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, есть вероятность, что данное решение украинской власти может быть отменено международными судами.

«Остается вероятность отмены решения СНБО. Санкции могут применяться только к гражданам Украины, связанным с терроризмом. Козака обвинили в незаконной торговле на оккупированном Донбассе и, как следствие, в финансировании террористов. Однако до решения СНБО не было возбуждено никаких судебных исков, что ставит под сомнение это решение», — информирует интернет-ресурс.

На сайте отмечается, что противоречивой была и международная реакция на санкции украинского Президента. В США поддержали Зеленского, а вот Евросоюз увидел в этих действиях нарушение основных прав и свобод.

«Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррелл предупредил, что самооборона Украины от дезинформации „не должна осуществляться за счет свободы СМИ и должна осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами“», — пишет IWPR.

Также в статье приводятся слова политического эксперта Евгения Магды, которого удивляет отсутствие каких-либо доказательств выдвинутых властью обвинений против оппозиционных политиков и закрытых телеканалов.

«„Примечательно, что до сих пор власти не представили никаких юридических оснований для запрета телеканалов“, — сказал политолог, добавив, что, похоже, правящая партия надеялась, что их популярность обеспечит успех этой акции. „Это хорошо сработало в 2019 году, когда их рейтинги были высокими, но сейчас такая стратегия выглядит сомнительной“», — цитирует международный интернет-портал мнения экспертов, уточняя, что в конце января рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» составлял 20%, а рейтинг «Слуги народа» — 11%.

«Падение рейтингов могло побудить Зеленского изменить свою пассивную тактику. Но аналитики предупредили, что, хотя такие решения могли повысить популярность Зеленского в краткосрочной перспективе, они были сопряжены с риском», — говорится в статье IWPR.

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Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как Президента.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, блокировка телеканалов
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Среда, 3 марта 2021
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Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Владимир Зеленский – человек контрастов? Обещал посадить Порошенко, а вместо этого закрывает СМИ

Без малого месяц как власть без суда и следствия остановила вещание телеканалов Zik, Newsone и 112, а нас все еще пичкают мистическими «секретными материалами»... За почти месяц, когда практически 1,5 тысячи человек остались без работы, а миллионам зрителей недвусмысленно указали, что у них нет права выбора и права на информацию - власть так и не предоставила доказательств обвинений, выдвинутых Тарасу Козаку, владельцу телеканалов, или каких бы то ни было оснований юридического, а не голословного характера. И ведь мы начинаем забывать и привыкать, как ко всему остальному беспределу. Новая норма локального уровня.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

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Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили … только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

Знаете, что самое интересное в «вбросе» записи с разговором Медведчука и Суркова?! А самое интересное – это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 году занимали должности премьер-министра и президента, соответственно.
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