Биткоин обновил недельный максимум стоимости

Днем 3 марта курс биткоина на криптобирже Binance обновил недельный максимум стоимости на отметке выше $52,6 тыс. Последняя волна роста цены криптовалюты стартовала 28 февраля с локального минимума в $43 тыс. За последние три дня биткоин подорожал на 21%, за сутки — на 7%.

Капитализация первой криптовалюты вновь приближается к отметке в $1 трлн. По данным Coingeko, на данный момент она составляет $975 млрд при суточных объемах торгов активом в $60 млрд. Его доля на рынке цифровых денег достигла 59,8%.