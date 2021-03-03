«Укрзализныця» намерена ликвидировать внеклассные грузы

АО «Укрзализныця» (УЗ) работает над тем, чтобы ликвидировать внеклассные грузы, в частности, речь идет о щебне, песке, строительных материалах.
Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, об этом заявил глава компании Владимир Жмак в ходе всеукраинской селекторной консультации по решению социальных вопросов железнодорожников.
«Ведем диалог, чтобы наше решение не заблокировали. Реализация таких принципов позволит получить дополнительные средства для компании, которые в дальнейшем смогут быть направлены на улучшение социальной защиты железнодорожников», — цитирует пресс-служба Жмака.
В компании уверены, что «Укрзализныця» должна двигаться в сторону либерализации тарифообразования в грузовых перевозках и избавляться от атавизмов советских времен, когда грузы разбиваются на классы. Классификатор определяет, какой коэффициент прибавляется к тарифу. Логика такого разделения заключалась в том, что тариф на перевозку грузов зависел от его стоимости, что не является актуально в условиях рыночной экономики.
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