Войти
Зеленский раскритиковал строительство «Северного потока-2» в обход Украины
официально
Зеленский раскритиковал строительство «Северного потока-2» в обход Украины
США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая
позиция
США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

ОПЗЖ: Власть Зеленского путем давления и шантажа пытается подчинить себе органы судебной власти

213
ОПЗЖ: Власть Зеленского путем давления и шантажа пытается подчинить себе органы судебной власти

Целью политики действующей власти во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским является уничтожение независимости судебной системы, оказание давления на судей, блокирование, в том числе и физическое, работы независимых и неподконтрольных Президенту судей и судов.

Об этом сказано в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Систематический произвол власти Зеленского и монобольшинства, проявляющийся во внесудебной расправе с инакомыслящими, политических арестах, уничтожении свободы слова, предусматривает лишение независимости и взятие под свой единоличный контроль судебной ветви власти, попытку путем давления и шантажа подчинить себе органы судебной власти. Антиконституционные действия Президента Зеленского ‒ явное тому подтверждение», — указали в политсиле.

В ОПЗЖ отметили, что президентский произвол уже привел к блокированию работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины и полной остановке процедуры назначения на должности в судах первой и второй инстанций. Так, с 2019 года незаполненными остаются более 2000 вакансий, а некоторые суды вообще прекратили работу из-за отсутствия судей. Это, подчеркнули в заявлении, является грубым нарушением гарантированных статей 55 Конституции Украины прав граждан на должную и эффективную судебную защиту.

«После признания решением Конституционного Суда Украины от 11 марта 2020 года № 4-р/2020 положений так называемой первой судебной реформы Зеленского (в частности, относительно сокращения количества судей Верховного Суда, прекращения полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины) противоречащими Конституции Украины и посягающими на независимость судебной власти, а также исключающими возможность реализации права каждого на доступ к правосудию глава государства не оставил попытки «реформирования». «Оппозиционная платформа — За жизнь» дала резкую и принципиальную оценку такому нововведению, заявив, что «псевдореформа Зеленского, направленная на сокращение численности судей Верховного Суда (данную инициативу подвергли жесточайшей критике эксперты Венецианской комиссии), преследовала единственную цель: сделать судебную систему ручной, управляемой и направляемой из властных кабинетов», — напомнили в политсиле.

В заявлении ОПЗЖ говорится, что проявлением полного юридического невежества стал инициированный Президентом Зеленским законопроект № 3711 «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления», отклоненный Верховной Радой под предлогом повторного первого чтения, подготовка которого поручена Комитету по вопросам правовой политики.

«Подтверждением таких выводов являются результаты голосования парламентариев по данному законопроекту: его поддержали 22 народных депутата, 20 из которых ‒ представители президентской фракции», — заметили в партии.

В то же время, продолжили в ОПЗЖ, доработанный парламентским комитетом законопроект № 3711-д не учитывает правовую позицию Конституционного Суда Украины относительно формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины и не устраняет тех объективных факторов, которые стали основанием для признания положений закона неконституционными. Следствием принятия заведомо неконституционного закона станет повторное признание Судом его норм не соответствующими Основному Закону, а итогом — продолжение коллапса в судебной системе.

Более того, акцентировали внимание в политсиле, законопроект предполагает участие международных экспертов, предложенных международными и иностранными организациями, в работе Комиссии по вопросам добропорядочности, осуществляющей конкурсный отбор членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (пункт 50 Раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

В партии счиают, что отдельной правовой оценки заслуживает давление, оказываемое властью Зеленского на Конституционный Суд, персональное незаконное преследование и информационная травля его председателя Александра Тупицкого. Такие действия Зеленского направлены на узурпацию власти, недопущение отмены антиконституционных законов, принятых в интересах субъектов, осуществляющих внешнее управление Украиной.

Читайте также: Чемерис: После отказа власти от предложения Медведчука по организации обмена, никаких сигналов со стороны Киева не было

В связи с вышесказанным ОПЗЖ заявила, что проводимая властью Зеленского политика не имеет ничего общего с реформированием судебной системы, конечной целью которого является обеспечение конституционного права украинских граждан на судебную защиту.

«Цель политики власти ‒ уничтожение независимости судебной системы, оказание давления на судей, блокирование, в том числе и физическое, работы независимых и неподконтрольных Президенту судей и судов. Подчеркиваем, что в независимом, суверенном и правовом государстве недопустимо участие иностранных агентов в формировании государственного коллегиального органа судейского управления, действующего в системе правосудия Украины. Это ‒ элемент внешнего управления, продолжающейся колонизации государства» — резюмировали в заявлении партии.

судебная реформа, ОПЗЖ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 3 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

Зеленский одним росчерком пера превратил себя в «атамана Зеленого», живущего «по беспределу»

Во всей этой истории с запретом телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne есть один важный момент. Обратите внимание, как со стороны высших чиновников снова зазвучали обещания о «реприватизации». В истории независимой Украины уже был пример, когда власть отбирала активы у олигархов, чтобы … продать иностранным олигархам.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Владимир Зеленский – человек контрастов? Обещал посадить Порошенко, а вместо этого закрывает СМИ

Без малого месяц как власть без суда и следствия остановила вещание телеканалов Zik, Newsone и 112, а нас все еще пичкают мистическими «секретными материалами»... За почти месяц, когда практически 1,5 тысячи человек остались без работы, а миллионам зрителей недвусмысленно указали, что у них нет права выбора и права на информацию - власть так и не предоставила доказательств обвинений, выдвинутых Тарасу Козаку, владельцу телеканалов, или каких бы то ни было оснований юридического, а не голословного характера. И ведь мы начинаем забывать и привыкать, как ко всему остальному беспределу. Новая норма локального уровня.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили … только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016