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Обвинение оппозиционных телеканалов в пропаганде – это политические манипуляции, не имеющие ничего общего с законом, – Кузьмин

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Обвинение оппозиционных телеканалов в пропаганде – это политические манипуляции, не имеющие ничего общего с законом, – Кузьмин

Украинским законодательством предусмотрена четкая процедура и алгоритм действий для лишения лицензии и отключения от вещания того или иного телеканала. В случае уже с четырьмя украинскими СМИ эта процедура была нарушена. Соответственно, все те, кто ее нарушил, — должны отвечать по закону. В частности, сотрудник СБУ, незаконно подписавший письмо о блокировании телеканала «Первый Независимый», должен быть уволен и привлечен к уголовной ответственности. Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Парламентарий отметил, что совершенно непонятно по каким критериям действующая власть определяет, где пропаганда, а где нет.

«Традиционно пропагандист, или пропаганда — это распространение информации с целью создания определенного общественного мнения. Что такое журналистика — то же самое. Сбор, обработка и распространение информации в СМИ. Вопрос, может ли быть журналист пропагандистом, а пропагандист — журналистом? Очевидный вопрос. И ответ на него очевиден», — сказал Кузьмин.

Кроме того, он подчеркнул, что в Украине не существует правового акта, которым предусмотрена ответственность за пропаганду.

«Нет в государстве правового акта, который бы устанавливал какую-то ответственность за пропаганду, нет такого. Когда действующая власть распространяет определенную информацию о своих успехах в работе, они это делают с какой целью? Не с той целью, чтобы создать определенный положительный облик власти? Так это же тоже пропаганда», — сказал народный депутат Украины, добавив, что по данной логике Юлия Мендель также является пропагандисткой.

«Пресс-секретарь Президента, она тоже пропагандист, а сам Президент, который распространяет информацию о власти, которая так прекрасно работает, тоже государственная измена», — заявил Кузьмин.

По его мнению, формирующиеся таким образом обвинения в пропаганде и государственной измене являются политическим манипуляциями и противоречат закону.

«Если журналист восхваляет действующую власть — это журналист, это молодец, а если он критикует власть — это пропагандист, государственная измена. Почему? Политические манипуляции нужно отбросить в сторону и делать исключительно по закону», — резюмировал Ренат Кузьмин.

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Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что методы, которыми пользуется действующая власть для блокировки оппозиционных телеканалов, содержат состав уголовного преступления, соответственно с их правомерностью будет разбираться Европейский суд по правам человека и другие международные правозащитные организации.

Ренат Кузьмин, Владимир Зеленский, блокировка телеканалов
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Среда, 3 марта 2021
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