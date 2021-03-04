Один из участников «Северного потока – 2» видит риск незавершения строительства из-за санкций США

Немецкая Uniper, которая наряду с другими европейскими компаниями выступает финансовым партнером в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», включила в отчет риски незавершения строительства трубопровода из-за американских санкций и, как следствие, невозврата вложенных инвестиций в проект. Об этом говорится в отчете компании за 2020 год.
«Uniper является финансовым инвестором проекта „Северный поток — 2“. В этой связи сохраняется риск невозврата инвестиций от проектной компании Nord Stream 2 AG в случае незавершения проекта. Главным риском для завершения проекта являются действующие и потенциальные санкции США», — сообщается в документе.
При этом Uniper отмечает, что проектная компания — Nord Stream 2 AG — не раз повторяла, что работает над завершением проекта.
Uniper отмечает, что в настоящее время санкции США распространены на суда-трубоукладчики и их владельцев, но на фоне политического напряжения между Россией и США, а также непредсказуемой природой американских санкций, санкции США представляют риск и для группы Uniper, которая предоставляла финансирование для «Северного потока — 2».
«Uniper продолжает следить за ситуацией и принимает все необходимые меры для соблюдения действующих правил, в том числе проводит консультации с акционерами. Говоря о проекте „Северный поток — 2“, группа Uniper действует в полном соответствии санкционными требованиями», — говорится в отчете.
В начале ноября 2020 года сообщалось, что концерн Uniper по состоянию на ноябрь 2020 года направил €700 млн на финансирование проекта «Северный поток — 2». Эта сумма не менялась с мая 2020 года.
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