Медведчук: Минские соглашения должны выполняться, другого пути вернуть Донбасс нет

Минские соглашения критически важны для того, чтобы вернуть Донбасс в Украину. Об этом в интервью BBC News Украина заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
«Я считаю, что киевская власть и Зеленский должны выполнять Минские соглашения. Это единственный выход из ситуации для того, чтобы Донбасс вернуть в Украину, другого нет, ‒ отметил он. ‒ Вот эти все варианты В и С не работают. И даже при том, что Зеленского в той или иной мере поддерживают немцы, французы, американцы, за ситуацию в Украине ‒ а Донбасс ‒ это Украина, в том числе и неконтролируемые территории, ‒ отвечает только президент Украины. Поэтому это он должен быть везде инициатором».
Политик уверен, что режим прекращения огня хоть и не соблюдается сторонами в полной мере, бесспорно, помогает избежать больших человеческих жертв в вооруженном конфликте на востоке страны.
«Режим тишины… во многом стабилизировал ситуацию. И хотя мира нет и не предвидится, лучше пусть будет так, чем будут жертвы, тяжелые последствия и для людей, и для инфраструктуры… За это время была масса нарушений с обеих сторон: взрывы. Но фактически люди не погибают. Да, есть единицы погибших, но слава Богу, что нет много жертв, что этот режим держится», ‒ отметил Медведчук.
И добавил, что не сможет оправдать никакой логики в случае эскалации конфликта.
«Никакая логика по поводу противостояния и эскалации насилия на Донбассе на линии соприкосновения не может инициироваться ни одной из сторон. Потому что это будет крах во всем», ‒ убежден Виктор Медведчук.
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