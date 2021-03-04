Столтенберг считает, что Россия не захватила бы Крым, если бы Украина была в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Крым не был бы аннексирован Россией, если бы в 2014 году Украина была членом альянса. С таким утверждением он выступил в четверг в Колледже Европы в Брюгге.

«Мой короткий ответ — этого бы не случилось, потому что цель существования НАТО — защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного», — сказал он, отвечая на вопрос студентов о том, случилась бы аннексия Крыма РФ, если бы Украина была членом НАТО в 2014 году.

В марте 2014 года Россия провела в Крыму и Севастополе «референдум», по результатам которого президент РФ Владимир Путин подписал договоры о «принятии Республики Крым и Севастополя в состав России», которые затем одобрили Госдума и Совфед РФ. Украина и мировое сообщество отказались признать законность аннексии.