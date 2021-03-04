Ведущие информагентства США обсуждают, почему Украина сделала еще один шаг к диктатуре

После объявления о введении санкций против народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука украинская власть заявила о возвращении государству нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», который по информации некоторых СМИ также связывают с оппозиционным политиком. В свою очередь в ОПЗЖ опровергли эту информацию. Об этом написали ведущие американские информагентства, включая Reutеrs, Associated PressиThe Washington Post.

Отмечается, что в Офисе Президента Владимира Зеленского заявили, что у трубопровода официально зарегистрировано два владельца за границей, но он связан с двумя гражданами Украины.

«Рассмотрев этот вопрос, Совет национальной безопасности и обороны принял решение применить срочные меры по возвращению государственной собственности народу Украины. Правоохранительным органам также поручено расследовать обстоятельства, при которых государственная собственность попала в частные руки», — цитируют издания сообщение ОП.

В свою очередь в ОПЗЖ опровергли информацию о причастности Медведчука к данному нефтепродуктопроводу, заявив, что ни парламентарий, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к упомянутому активу, как и к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа. Что подтверждается решением, вынесенным Верховным Судом Украины.

Также американские информагентства написали и о реакции политсилы Виктора Медведчука на санкции в отношении их лидера и других членов партии.

«В заявлении партии Медведчука в Facebook говорится: „Сегодня Украина сделала еще один шаг к политике диктатуры и узурпации власти“», — пишут в американских СМИ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.