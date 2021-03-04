Минздрав обновил карантинные зоны – Киев остался в «желтой»

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны.

В соответствии с ними, в красной зоне находятся три области: Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

К оранжевому уровню эпидемической опасности отнесены девять областей: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская.

Остальные области и город Киев — в желтой зоне.

Напомним, что 17 февраля Кабинет Министров принял постановление о введении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.