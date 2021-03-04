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Строительство «Северного потока-2» официально продлено до сентября

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Строительство «Северного потока-2» официально продлено до сентября

Работы по укладке «Северного потока-2» планируется завершить до конца сентября 2021 года, сообщают информагентства со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2. Reuters пишет, что сроки продлены до 21 сентября. Ранее укладку собирались завершить до конца апреля.

Трубоукладчик «Академик Черский», способный вести строительство «Северного потока-2», направился в район Калининграда для проведения испытаний. После этого он присоединится к работам, сообщил оператор.

Утром 4 марта трубоукладчик покинул немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные сервиса My ship tracking. Он находился там с 24 января. Пункт назначения указан как «offshore» (в открытое море).

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Строительство «Северного потока-2» сейчас ведет трубоукладчик «Фортуна», в водах Дании. «Академик Черский» пока не был задействован в стройке. Зарубежные суда отказались участвовать в строительстве из-за санкций США.

Северный поток-2
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Четверг, 4 марта 2021
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