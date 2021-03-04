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Нацбанк ожидает пик инфляции в середине года

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Нацбанк ожидает пик инфляции в середине года

Инфляция достигнет пиковых значений к середине этого года, затем начнет замедляться и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.

«В середине это года рост потребительских цен достигнет пиковых значений, однако в дальнейшем инфляция начнет замедляться и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года», — сказал Гелетий.

Он отметил, что в январе инфляция ускорилась и вышла за пределы целевого показателя в 5% плюс минус один процентный пункт.

«По предварительным оценкам Национального банка, инфляция продолжила ускорение и в феврале», — отметил Гелетий.

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По его словам, в первые месяцы 2021 года на ускорение инфляции больше всего влияли цены на продукты питания и топливо. Инфляционное давление со стороны стран — торговых партнеров в дальнейшем усиливалось. Устойчивым остается внутренний потребительский спрос. Кроме того, в ценовой динамике продолжают отображаться эффекты от прошлогоднего ослабление гривны.

НБУ, инфляция
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Четверг, 4 марта 2021
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