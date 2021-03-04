Войти
Шмыгаль хочет вакцинировать 70% населения, но желающих меньше половины
позиция
Шмыгаль хочет вакцинировать 70% населения, но желающих меньше половины
Зеленский подписал закон о полномочиях и.о. министров
официально
Зеленский подписал закон о полномочиях и.о. министров

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Испанские СМИ пишут, что обострение конфликта на Донбассе – это результат жесткой политики Зеленского и его атаки на Медведчука и оппозицию

395
Испанские СМИ пишут, что обострение конфликта на Донбассе – это результат жесткой политики Зеленского и его атаки на Медведчука и оппозицию

После введения санкций против народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко, украинская власть решила применить силовой вариант урегулирования ситуации на Востоке страны. Об этом пишет популярный испанский информационный ресурс Statu Quo.

Издание сообщает, что сразу после объявления о введении санкций против оппозиционного политика и его семьи, возобновились масштабные обстрелы на линии разграничения на Донбассе.

«Ситуация на Востоке Украины становится все более обостренной. ОБСЕ фиксирует там более 2500 нарушений соглашения о прекращении огня, достигнутого в июле», — пишет испанский сайт.

По информации Statu Quo, такое положение вещей говорит о том, что украинские власти перешли от переговоров к силовому варианту урегулирования конфликта.

«Представитель России в переговорном процессе дал понять, что это политическое руководство Киева пытается заставить урегулировать ситуацию на Донбассе „силой“», — говорится в сообщении итальянского новостного портала.

Далее Statu Quo напоминает, что возобновление огня началось сразу после того как Президент Зеленский подписал указ о введении санкций против председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его семьи, а американское посольство в Киеве поддержало действия главы государства.

«Это связано с тем, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о наложении санкций на Виктора Медведчука, народного депутата от партии ОПЗЖ и его жену Оксану Марченко, которых обвиняют в „финансировании терроризма“. Посольство США в Киеве сообщило, что поддерживает санкции, введенные в отношении Виктора Медведчука СНБО. Более того, напомним, что политик находится под санкциями США с 2014 года», — отмечается в статье итальянского интернет-издания.

Читайте также: Социологи сообщают, что после введения санкций рейтинг Медведчука вырос на 11%

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нет таких поводов ни для одной из сторон, которые могут оправдать эскалацию конфликта на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что киевская власть и Зеленский должны выполнять Минские соглашения — это единственный выход из ситуации для того, чтобы Донбасс вернуть в Украину.

Виктор Медведчук, Донбасс, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Як вакцина стає засобом дипломатії

Вакцина стала не просто ліками чи товаром, вона є дипломатичним засобом, здатним примирити двох противників. Проте президент Зеленський, на відміну від Медведчука, обирає шлях конфронтації, а не діалогу. Відмова виробляти на території країни ліки, які готові купувати в усьому світі – це перетворення власних громадян у заручників.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Что означает приход Оксаны Марченко в политику

Тот самый X-Factor в политике, которого остро не хватает – это духовность, или почему я обрадовалась появлению Оксаны Марченко на политической сцене.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Инвесторы «голосуют долларом», вот почему китайский богач №1 – это производитель вакцины и тестов от коронавируса

А вы в курсе, что наш любимый «Али-баба» Джек Ма – больше не самый богатый человек Китая? Рассказываю, как же так получилось. Сегодня самый богатый китаец №1 – это Чжун Шаньшань, его состояние оценивается в 84,7 миллиарда долларов США. Самое главное, что, кроме производства бутилированной воды Nongfu Spring Company Limited, Чжун владеет крупнейшим производителем … вакцины и тестов на COVID-19.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016