После введения санкций против народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко, украинская власть решила применить силовой вариант урегулирования ситуации на Востоке страны. Об этом пишет популярный испанский информационный ресурс Statu Quo.

Издание сообщает, что сразу после объявления о введении санкций против оппозиционного политика и его семьи, возобновились масштабные обстрелы на линии разграничения на Донбассе.

«Ситуация на Востоке Украины становится все более обостренной. ОБСЕ фиксирует там более 2500 нарушений соглашения о прекращении огня, достигнутого в июле», — пишет испанский сайт.

По информации Statu Quo, такое положение вещей говорит о том, что украинские власти перешли от переговоров к силовому варианту урегулирования конфликта.

«Представитель России в переговорном процессе дал понять, что это политическое руководство Киева пытается заставить урегулировать ситуацию на Донбассе „силой“», — говорится в сообщении итальянского новостного портала.

Далее Statu Quo напоминает, что возобновление огня началось сразу после того как Президент Зеленский подписал указ о введении санкций против председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его семьи, а американское посольство в Киеве поддержало действия главы государства.

«Это связано с тем, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о наложении санкций на Виктора Медведчука, народного депутата от партии ОПЗЖ и его жену Оксану Марченко, которых обвиняют в „финансировании терроризма“. Посольство США в Киеве сообщило, что поддерживает санкции, введенные в отношении Виктора Медведчука СНБО. Более того, напомним, что политик находится под санкциями США с 2014 года», — отмечается в статье итальянского интернет-издания.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нет таких поводов ни для одной из сторон, которые могут оправдать эскалацию конфликта на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что киевская власть и Зеленский должны выполнять Минские соглашения — это единственный выход из ситуации для того, чтобы Донбасс вернуть в Украину.