Скончалась супруга экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза, - Telegram-канал «Политический радар»

В ночь с 3 на 4 марта скончалась Валентина Мороз, жена известного украинского политика Александра Мороза. Об этом сообщил Телеграм-канал «Политический радар».
«Ночью скончалась жена Александра Мороза, дважды спикера Верховной Рады (1994 −1998, 2006 — 2007), экс-главы Социалистической партии Украины», — написал «Политический радар».
«Политический радар» напомнил, что Валентина Мороз почти 40 лет передвигалась только в инвалидной коляске, а также принес свои соболезнования Александру Морозу.
«Много лет Валентина Мороз передвигалась только в инвалидной коляске. Приносим наши соболезнования политику», — написал Telegram-канал.
Александр Мороз — известный украинский политик. С 1991 по 2012 годы — основатель и глава Социалистической партии Украины.
Дважды — с 1994 по 1998 и с 2006 по 2007 годы — Александр Мороз занимал пост председателя Верховной Рады Украины.
Кандидат в президенты Украины на президентских выборах-1994, 1999, 2004, 2010 и 2019.
На сегодняшний день — глава Социалистической партии Александра Мороза. Партия не участвовала во внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.
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