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«Слуга народа» готова голосовать за уменьшение количества нардепов

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«Слуга народа» готова голосовать за уменьшение количества нардепов

В партии «Слуга народа» поддерживают уменьшение количественного состава народных депутатов до трехсот, сообщил лидер политической силы, первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

«Мы готовы его (законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об уменьшении количества народных депутатов — Ред.) как минимум еще раз обсудить на фракции, но я не думаю, что многие будут против, потому что существует позиция президента, неоднократно озвученная, это было и в предвыборной программе партии», — сказал Корниенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что законопроект подготовлен и его можно выносить на голосование. «Подождем, когда законопроект окажется в зале, и посмотрим, как коллеги за него будут голосовать», — отметил народный депутат.

Корниенко также напомнил, что граждане Украины поддержали уменьшение состава парламента до 300 народных депутатов и во время опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре прошлого года.

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Как сообщалось, комитет по вопросам правовой политики 14 января рекомендовал Верховной Раде одобрить в целом (финальный вариант) изменения в Конституцию об уменьшении количественного состава парламента.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 1017 «О внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины», которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

Слуга народа, народный депутат, Александр Корниенко
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