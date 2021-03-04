«Слуга народа» готова голосовать за уменьшение количества нардепов

В партии «Слуга народа» поддерживают уменьшение количественного состава народных депутатов до трехсот, сообщил лидер политической силы, первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.
«Мы готовы его (законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об уменьшении количества народных депутатов — Ред.) как минимум еще раз обсудить на фракции, но я не думаю, что многие будут против, потому что существует позиция президента, неоднократно озвученная, это было и в предвыборной программе партии», — сказал Корниенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Он подчеркнул, что законопроект подготовлен и его можно выносить на голосование. «Подождем, когда законопроект окажется в зале, и посмотрим, как коллеги за него будут голосовать», — отметил народный депутат.
Корниенко также напомнил, что граждане Украины поддержали уменьшение состава парламента до 300 народных депутатов и во время опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре прошлого года.
Как сообщалось, комитет по вопросам правовой политики 14 января рекомендовал Верховной Раде одобрить в целом (финальный вариант) изменения в Конституцию об уменьшении количественного состава парламента.
4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 1017 «О внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины», которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.
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