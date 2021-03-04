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Подавляющее большинство украинцев будут праздновать 8 марта

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Подавляющее большинство украинцев будут праздновать 8 марта

В этом году праздновать 8 марта будут 68% граждан, говорится в результатах опроса Социологической группы «Рейтинг». Не собираются праздновать 29% опрошенных.

Социологи отметили, что за последние девять лет постепенно уменьшается число тех, кто его празднует. Более значимым этот день является для жителей Юга и Востока, и тех, кто состоит в браке.

На Западе его не планируют праздновать почти 40% опрошенных. Среди разведенных, либо не женатых украинцев таких — 35-36%.

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Исследование провели 27-28 февраля 2021 года среди населения в возрасте от 18 лет по всем областям, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса.

опрос, 8 марта
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Четверг, 4 марта 2021
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