В Раде разрабатывают сразу несколько концепций судебной реформы

Реформирование системы правосудия в Украине планируют завершить в 2023 году.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телеканала «Дом».

Он отметил, что за 30 лет независимости Украины не удалось построить ту систему правосудия, которая бы обеспечивала доверие граждан.

«Мы внимательно исследовали все предыдущие ошибки. И подход, который продемонстрировал президент Украины Владимир Зеленский, концептуально отличается от того, что мы имели в предыдущее время», — сказал Стефанчук.

Новое видение реформы отличается комплексным подходом, который охватывает не только институт судей.

«Мы разрабатываем не одну концепцию, а сразу несколько. Кроме концепции реформирования судоустройства, мы разрабатываем и концепцию систематизации украинского законодательства, и концепцию систематизации и переосмысления украинского юридического образования. Только в комплексе мы можем достичь результата... Мы должны „вычистить“ наше законодательство от устаревших норм, внедрить новые правила правотворчества в Украине, а также сделать правовой мониторинг: достиг ли тот или иной нормативно-правовой акт цели, на него возлагалась», — уверен первый заместитель председателя Верховной Рады.

Стефанчук сообщил, что все направления будут идти параллельно. Например, реформирование судебного корпуса начинается с перезапуска важнейших институтов, каковыми являются Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет юстиции.

Относительно юридического образования планируют выработать понятные правила по подготовке высококвалифицированных юристов в Украине, а также правила дальнейшей специальной подготовки их как судей, и самое главное — правила привлечения к ответственности.