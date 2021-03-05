Цена нефти поднялась до уровня января 2020 года

Цены фьючерса на нефть марки Brent выросла до $68,00, свидетельствуют данные Bloomberg. Относительно предыдущего закрытия торгов цена поднялась на 1,89%. В предыдущий раз котировки Brent доходили до $68 за баррель в январе 2020 года.

Накануне страны ОПЕК+ решили не повышать добычу в апреле. Исключением стали только Россия и Казахстан, которым разрешили увеличить добычу нефти на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления.

Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на апрель.