В Кремле уже готовятся к «радикальным» западным санкциям против России

В Кремле допускают введение США новых санкций против России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg.
«Мы понимаем, что исходя из задействованного механизма в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что пока предположения о радикальных санкциях были лишь в СМИ, однако Москва все же «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы страны, граждан и бизнеса».
Песков отметил, что готовиться к новым санкциям нужно и учитывая тот факт, что у России и США разные позиции по химическому оружию. «Там исходят из того, что у России есть химоружие. Но таких данных нет и не может быть, потому что Россия давно его уничтожила», — сказал он.
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