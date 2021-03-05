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Если «Спутник V» будут производить в Харькове, как предлагает Медведчук, это будет уже украинская вакцина, - Билоножко

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Если «Спутник V» будут производить в Харькове, как предлагает Медведчук, это будет уже украинская вакцина, - Билоножко

Судя по всему, третья фаза клинических испытаний более дешевого аналога вакцины AstraZeneca будет проводиться на украинцах. Так политический эксперт, кандидат философских наук Евгений Билоножко прокомментировал информацию о том, что есть уже более 100 побочных эффектов от вакцинации препаратом Covishield, который Министерство здравоохранения закупило в Индии.

«Все указывает на то, что завершающая проверка будет проходить в Киевской, Житомирской и Черниговской областях Украины. И 100 побочных эффектов — это результаты этой фазы испытаний, которые власть проводит на живых людях», — сообщил автор.

Билоножко удивился, почему молчат антикоррупционные органы и активисты, ведь только Украина платит деньги за индийскую вакцину, которую во всем мире раздают бесплатно.

«Стоит отметить, что это только Украина покупает индийскую вакцину, а другие получают ее бесплатно. В частности, такие страны как Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянма или Сейшельские острова получают CoviShield как гуманитарную помощь. Возможно, это связано с коррупционными рисками, но такие вопросы стоит задавать антикоррупционным органам и активистам. Почему молчите?» — возмутился автор.

К сожалению, констатировал Билоножко, президент Зеленский избрал линию подчинения интересам США и Запада в целом, а не защиты интересов граждан Украины.

«Соответственно, задержка с вакцинацией имеет исключительно политическую подоплеку. Зеленский попал в ловушку собственных страхов. „Вакцинная дипломатия“ — это не просто защита собственных граждан, это возможность диалога там, где раньше его не было. Ведь даже посол Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий допускает готовность ЕС сертифицировать российскую вакцину „Спутник V“ на своей территории. К сожалению, президент Украины и правительство Шмыгаля избрали стратегию подчинения интересам США и Запада в целом, а не защиты собственных граждан», — сделал вывод он.

Вместе с тем Билоножко пояснил, что, если «Спутник V» будут производить на харьковском заводе «Биолек», как договорился Виктор Медведчук, это будет уже украинская вакцина.

«Украина отказалась от производства „Спутника V“ (читай — вакцина, которую признают в ЕС). Хочу подчеркнуть, что именно производства, а не покупки. К тому же, если харьковский „Биолек“ запустит производство „Спутника V“, как договорился оппозиционный политик Виктор Медведчук, то это будет уже украинская вакцина, произведенная по российской лицензии», — аргументировал автор.

«Напомню, что в декабре прошлого года народный депутат предложил организовать производство „Спутник V“ на территории Украины. Соответственно, Украина имела возможность получить не просто лекарства, а политический инструмент для своего собственного использования. То есть, уже по состоянию на начало марта этого года на харьковском заводе „Биолек“ можно было производить вакцину для внутреннего и внешнего рынка. Виктор Медведчук предложил производство вакцины, которую признают в мире, а не дженерика вроде CoviShield — более дешевого аналога, который имеет схожие качества с оригиналом», — уточнил эксперт.

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Билоножко привел недавний пример, когда Сирия при обмене пленными потребовала от Израиля несколько сотен тысяч доз вакцины «Спутник V».

«... The New York Times сообщила, что на самом деле власть Сирии выдвинула требование доставить из России через Израиль партию вакцины „Спутник V“. По данным израильского издания Haaretz, речь шла о нескольких сотнях тысяч доз», — привел пример эксперт.

«Но президент Зеленский, в отличие от Медведчука, выбирает путь конфронтации, а не диалога. Отказ производить на территории страны лекарства, которые готовы покупать во всем мире — это превращение собственных граждан в заложников», — заключил политический эксперт, кандидат философских наук Евгений Билоножко.

Спутник V
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