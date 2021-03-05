В Украине не осталось ни одного политика с положительным рейтингом доверия

Среди украинских политиков больше всего доверия у граждан вызывает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в марте 2021 года.
По итогам опроса, о доверии к Зеленскому сообщили 43% опрошенных. При этом 55% заявили, что не доверяют президенту.
На втором месте в рейтинге лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которой доверяют 28% опрошенных и не доверяют 70%. На третьем — пятый президент Украины Петр Порошенко, о доверии которому сообщили 25%. Не доверяют Порошенко 73% респондентов.
Лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 24% и не доверяют 59%, 14% заявили, что не знают его. Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 15%, не доверяют 50%, не слышала о нем почти треть опрошенных.
Одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют — 70%, не знают его — 12%. Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют 32%, не знают — 54%.
Супруге Медведчука, телеведущей Оксане Марченко доверяют 11%, не доверяют — 50%, не знают ее — 31%. Активисту и блогеру Сергею Стерненко доверяют 10%, не доверяют — 26%, не знают его — 58%.
Опрос проводился 2-3 марта 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
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