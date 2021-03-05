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Рада продлила установку газовых счетчиков до 2023 года

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Рада продлила установку газовых счетчиков до 2023 года

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который продлевает до 1 января 2023 года конечные сроки установления индивидуальных счетчиков для населения, использующего газ для приготовления пищи.

Соответствующий законопроект № 4248-1 «О внесении изменений в Закон Украины „Об обеспечении коммерческого учета природного газа“ (относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа)» во втором чтении и в целом поддержали 244 народных депутата.

Закон пересматривает и продолжает конечные сроки установления индивидуальных счетчиков для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется для приготовления пищи, до 1 января 2023 года. Ранее предполагалось, что конечный срок установки таких счетчиков — 1 января 2021 года.

Закон не касается вопросов функционирования местного самоуправления, прав и интересов территориальных громад, местного и регионального развития, социально-трудовой сферы, прав лиц с инвалидностью, сферы научной и научно-технической деятельности.

Кабинет Министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона должен разработать и утвердить порядок компенсации понесенных расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установление индивидуальных счетчиков газа за счет собственных средств в размере средневзвешенной стоимости такого установления счетчиков субъектами хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории.

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Как отмечается в пояснительной записке, целью проекта является выполнение требований Закона Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», в частности улучшения организации работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа (для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется для приготовления пищи).

газ, Верховная Рада
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