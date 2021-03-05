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В европейских СМИ пишут, что санкции против Медведчука – это часть политической борьбы Зеленского

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В европейских СМИ пишут, что санкции против Медведчука – это часть политической борьбы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами старается сохранить свою значительно пошатнувшуюся в последнее время власть и вернуть некогда высокую популярность. Поэтому в попытках угодить и «нашим», и «вашим» наносит хаотичные удары то по председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведуку, то по национал-радикалам. Об этом сказал журналист Константин Скоркин, комментируя латвийскому интернет-изданию Мeduza санкции Зеленского в отношении оппозиционных политиков и СМИ, а также неожиданный арест одесского активиста Сергея Стерненко.

По мнению эксперта, действия Зеленского в первую очередь следует рассматривать в контексте политической борьбы, так как в последнее время рейтинги партии Медведчука и самого политика значительно выросли.

«„Оппозиционная платформа“ — ближайший конкурент „Слуги народа“, в частности, за влияние на Юго-Востоке страны, поэтому все следует рассматривать, прежде всего, в контексте политической борьбы, на которую сверху накладывается какая-то патриотическая риторика. К ней Зеленский прибегает для патриотической мобилизации, чтобы показать свой поворот в политике, что он становится таким борцом с пятой колонной, делает то, чего не смог в свое время Порошенко», — сказал журналист.

По его мнению, немаловажным фактором для понимания причин нейтрализации оппозиционных СМИ со стороны Зеленского является тот факт, что в доле информационного вещания «забаненные» Президентом телеканалы входили в первую десятку, причем «112 Украина» занимал первое место, а NewsOne — второе.

Также, комментируя последние достаточно хаотичные действия главы украинского государства, журналист отметил, что Зеленский всеми силами старается удержать власть, пытаясь угодить и «нашим», и «вашим». Поэтому после санкций против оппозиции последовал неожиданный арест одиозного одесского активиста Сергея Стерненко, любимца украинских национал-радикалов.

«Центральная фигура наносит удары то вправо, то влево, то против правой оппозиции, то против левой оппозиции, так сказать, балансирует на интересах и таким образом сохраняет свою власть», — сказал Скоркин, объясняя ажиотаж вокруг приговора Стерненко.

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Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как Президента.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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