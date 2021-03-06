В Беларуси возбудили дело против не поддержавших Лукашенко силовиков

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против бывших силовиков — представителей организации BYPOL, покинувших страну, сообщается на сайте ведомства.

В частности, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Олеге Талерчике и следователе Игоре Лобане.

«Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности», — говорится в сообщении. Дело возбуждено о разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК).

BYPOL — организация, которую создали силовики, не поддержавшие президента Александра Лукашенко и уволившиеся в ходе протестов.

В середине января BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Николая Карпенкова (сейчас замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками), приказывает во время разгона протестующих их «либо покалечить, либо изувечить, либо убить».

Кроме того, он рассказывает о планах по созданию спецлагеря для осужденных за участие в протестах. Запись была сделана не раньше 30 октября, заявляли в организации. В МВД назвали ее фейком.