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Медведчук оказался намного более эффективным профессионалом, чем Владимир Зеленский, – СМИ

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Медведчук оказался намного более эффективным профессионалом, чем Владимир Зеленский, – СМИ

Украинская власть в лице Президента Владимира Зеленского последние несколько месяцев активно пытается найти в деятельности оппозиции «измену» и «терроризм» на радость национал-патриотам и кураторам из США и Европы, которые вошли во вкус и требуют от власти «еще больше репрессий» для оппозиционных политиков и СМИ. Но если санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его соратников еще можно объяснить как эпизод политической борьбы, то использование подобных мер по отношению к его жене Оксане Марченко, еще недавно далекой от политики, выглядит не по-мужски. Об этом говорится в статье, опубликованной информационным агентством Regnum.

Атака ведется не просто на оппозицию, а конкретно на Виктора Медведчука, и, по мнению автора статьи, красноречивым подтверждением этому служит недавнее интервью министра внутренних дел Арсена Авакова журналисту Дмитрию Гордону.
«В отношении Медведчука он одобрил все методы давления — „Бей! Руби!“. А вот когда коснулись другого олигарха, не менее одиозного экс-президента Петра Порошенко, то фразеология министра ощутимо изменилась. Отвечая на вопрос Гордона: а будут ли какие-то „решения по Порошенко?“ — Аваков был очень осторожен: „Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении. Есть претензии к политику Порошенко — предъявите их в данном случае в судебном порядке. С защитой, с адвокатурой, с судебным процессом прозрачным...“. Вот уж действительно: почувствуйте разницу!» — написал журналист.

Кроме того, он отметил, что у Зеленского есть несколько причин считать Виктора Медведчука своей самой большой проблемой.

«Медведчук сейчас является проблемой именно Зеленского. Поскольку первый повышает рейтинг, а второй откровенно теряет электоральные симпатии. Но это только одна из причин. Мне кажется, есть еще одна, и это банальная ревность. Это всего лишь одна из причин, но отрицать ее не стоит. Потому что Виктор Медведчук оказался намного более эффективным и эффектным профессионалом, чем Владимир Зеленский», — написал автор статьи, добавив, что ревность действующего Президента связана с тем, что председатель Политсовета ОПЗЖ оказался более успешным и эффективным в переговорном процессе на Донбассе. Только с 2014 по 2019 год оппозиционный политик один, на своих связях, без какой-либо помощи государственного аппарата, смог освободить более девятисот пленных. А тут снова представители непризнанных республик называют его как единственного желательного посредника с украинской стороны в этом вопросе.

«Что делает украинское государство? Начинает выяснять „простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр. Это же не просто путешествие на конях“ (Леонид Кравчук, руководитель украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе). И по итогу делается вывод: „Это уже неосуществимый вопрос“. Почему неосуществимый? Да потому, что „это вопрос не Медведчука. Это вопрос Украины... Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства“. Но ведь, оказывается, может! И намного эффективнее государства, у которого для этого не хватает сил, энергии или ума. Что это, ревность? Конечно, ревность...» — подчеркнул журналист.
«Истоки гнева» Зеленского как раз в том, что со своими «селфи на фоне водопада», вместо того чтобы «встать на колени» ради прекращения войны, он сильно проигрывает на фоне Медведчука, резюмировал автор статьи.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и авторитета Зеленского как Президента.

 

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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