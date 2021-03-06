Причин переводить Киев в «красную» зону карантина пока нет, - Ляшко

В Киеве пока нет причин вводить ограничения «красной» зоны. Пока столица соответствует показателям «оранжевой» зоны карантина.

Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба правительства.

«По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причинам перевода столицы в красную зону нет», — сообщили в Кабмине.

Напомним, сегодня государственная комиссия ТЭБ и ЧС внесла Киев в «оранжевую» зону карантина. В столице превышен показатель госпитализаций пациентов с COVID-19.

Отметим, за вчера в Украине выявили 9 144 новых случаев коронавируса. При этом в Киеве и еще восьми областях более полутысячи заражений.