Международные СМИ пишут, что реакция немецких дипломатов на санкции против Медведчука – это демонстрация двойных стандартов

МИД Федеративной Республики Германия полагает, что меры, принятые в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, не нарушают основные принципы ОБСЕ и Совета Европы. Также в ведомстве заявили, что санкции против парламентария и ничем не подкрепленные обвинения в «финансировании терроризма» не нарушают украинское законодательство. Такая точка зрения западных политиков и дипломатов выглядит как минимум абсурдно на фоне постоянных европейских «проповедей о демократии и верховенстве закона». Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте международной многоязычной сети информационных телеканалов RussiaToday.
«Я не являюсь глубоким знатоком основных принципов ОБСЕ и Совета Европы. Но зато я знаком с таким документом, как Всеобщая декларация прав человека, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН еще в декабре 1948 года», — отмечает автор статьи, добавляя, что то, как украинские власти поступили с Виктором Медведчуком, не имеет ничего общего с вышеупомянутым документом.
«Странно только, что Министерство иностранных дел ФРГ в упор не видит этого очевидного факта. А может, видит, но не хочет этого признавать? Я слишком уважаю немецкую дипломатическую школу для того, чтобы обвинить ее нынешних выпускников в невежестве и правовой безграмотности. Получается, что альтернативы варианту, который я упомянул последним, на самом деле нет. МИД ФРГ все видит, все понимает, но из-за конъюнктурных политических причин скромничает сказать об этом вслух», — пишет журналист.
По его мнению, данная ситуация показала, что священные для европейцев «принципы демократии» не так уж универсальны, раз при их соблюдении используются двойные стандарты.
«Но вот являются ли по-настоящему универсальными „священные принципы демократии“, если те, кто их провозглашает, относят их только к тем, кто проводит выгодную им политическую линию? Универсализмом здесь и не пахнет, да и принципами тоже... Вместо универсальных принципов нам долгие годы подсовывали „куклу“ и пустышку», — резюмирует автор статьи.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
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