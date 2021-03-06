В словацком МИД отреагировали на надпись на консульстве в Харькове

Глава МИД Словакии Иван Корчок, который ранее извинился за неудачную шутку своего премьер-министра об «обещанном Закарпатье» в обмен на российскую вакцину, прокомментировал инцидент с надписями на словацком консульстве в Харькове.
Об этом сообщает Европейская правда.
Так, в Харькове консульство Словакии разрисовали после скандала с «шуткой» премьер-министра страны Игоря Матовича о Закарпатье и российской вакцине.
Надпись «Меняем Словакию на Крым» появилась на фасаде почетного консульства Словакии Харькове 4 марта.
«Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвесить, как мы их используем», — сказал Корчок.
Глава словацкого МИД напомнил, что он сам уже извинился перед своим украинским коллегой за заявление премьер-министра. То же самое сделал и премьер-министр Игорь Матович.
Как сообщалось, премьер-министр Словакии Игор Матович позволил себе некорректную шутку о договоренности с Россией. Во время радиоинтервью на вопрос журналиста о том, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: «Закарпатскую Украину».
Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что огорчен шуткой премьер-министра Словакии Игоря Матовича, поскольку считает, что подобные высказывания портят дружеские отношения между странами.
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