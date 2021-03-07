Гетманцев: Нам не сообщили оснований для введения санкций против Медведчука

В пропрезидентской партии «Слуга народа» считают, что оснований для применения санкций в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука у власти нет, как нет и документального подтверждения этим основаниям.
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Во время обсуждения этого вопроса политик подчеркнул, что действующая власть черпает основания для своих санкций из соцсетей.
«Если есть документы, свидетельствующие о финансировании терроризма, — дайте их. Пожалуйста, будем принимать такое же решение. Но я хочу подчеркнуть, что у вас нет информации по применению санкций, оснований для применения их в отношении Медведчука... Вы их черпаете из соцсетей», — отметил Гетманцев.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
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