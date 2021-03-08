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В Украине за сутки 5 572 новых случаев COVID-19

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В Украине за сутки 5 572 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 5 572 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели — 1 734 человек, умерли 106 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 08 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 136 человек; летальных случаев — 106; выздоровело — 1 734 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных, 4 марта было зафиксировано 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 марта было 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаях коронавирусной болезни, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 406 800 человек, 27 128 — умерли от COVID-19, выздоровели — 1 198 254 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

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