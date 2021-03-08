Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $71 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,64% и достигла $71,2 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на утро по Киеву.

В последний раз цена Brent находилась выше $71 за баррель в январе 2020 года.

В то же время стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $67,59 за баррель (+2,53%).